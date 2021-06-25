احدث الأخبار

جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية
أبرز المواد
 الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
أبرز المواد
 فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي
أبرز المواد
 فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية وإيمانها الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي
أبرز المواد
 طالبة سعودية تحصد ميدالية فضية عن اختراع الحقنة الإلكترونية
محليات
 توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 وزارة التجارة تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
أبرز المواد
 «الصحة»: ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لتبلغ 17 مليون
أبرز المواد
 جمعية “شريان” تنظم حملة للتبرع بالدم بجازان
أبرز المواد
 وصول عاملة جباية زكاة بهيمة الأنعام إلى تبوك
منطقة تبوك
 “النيابة العامة”: على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق
أبرز المواد
جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية

جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية

أبرز المواد
الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

أبرز المواد
فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

أبرز المواد
فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية

جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية
http://almnatiq.net/?p=997233
المناطق_واس

افتتح معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم, معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف، وذلك بمحافظة جدة.
ويُعد البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف إحدى مبادرات المحافظة جدة في مرحلته الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم شباب وفتيات المحافظة في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى متاجر رقمية، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، ودعم الشركاء الإستراتيجيين.
ويمثل معرض المشاريع فرصة للمشاركين من رواد الأعمال الناشئين لعرض مشروعاتهم على جهات الدعم والقيادات بغرض الحصول على فرص تمويلية وتسويقية لتنفيذ مشروعاتهم وتنميتها.

روابط ذات صلة

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي
فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*