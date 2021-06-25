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الرياض تستضيف سباق ذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى اليوم

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الرياض تستضيف سباق ذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى اليوم

الرياض تستضيف سباق ذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى اليوم
http://almnatiq.net/?p=997245
المناطق_واس

تستضيف العاصمة الرياض اليوم بطولة دوري الاتحاد لذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى تحت شعار “نتعلم ونبدع والمستقبل أمامنا”، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021م.
وستنطلق مجريات السباق ومسافته 2 – 5 كيلو مترات بمشاركة جميع الفئات السنية، في تمام الساعة الخامسة مساءً في جامعة الملك سعود.
ويؤكد اتحاد الدراجات على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.

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