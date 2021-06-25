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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=997248
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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أبناء وذوي أسرة “العتيبي” في وفاة والدهم قائد حرس الحدود بالمنطقة سابقا اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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