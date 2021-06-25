اختتام الدورة الدولية الأولى في المملكة

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أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالدالزغيبي اهتمام مجلس إدارة الاتحاد على تفعيل دورات المدربين الوطنيين للارتقاء بمستواهم وتطوير إمكاناتهم التدريبية والمهارية التي تصب في مصلحة المنتخبات السعودية والأندية، وذلك خلال حضوره الحفل الختامي لدورة المدربين الدولية (المستوى الأول) التي أقيمت على صالة نادي الشباب بحضور نائب الرئيس سعد الرويس, والمدير التنفيذي نايف العبيد, والمشرف على المدربين الوطنيين بالاتحاد خالد العمار، حيث سلم شهادات 38 دارساً من مختلف مناطق المملكة.

وقدم الزغيبي شكره لمعهد إعداد القادة ونادي الشباب على استضافة هذه الدورة, متمنياً النجاح لجميع الدارسين، والاستفادة من هذه الدورة التي ستساعدهم على تطوير مستواهم، حيث شملّت الدورة الدولية التي تقام لأول مرة في المملكة كدورة معتمدة من الاتحاد الدولي على اختبارات نظرية وعملية، استمرت على مدار خمسة أيام، بحضور المحاضر الدولي شهاب الدين بن سعيد والمشرف على ملف المدربين خالد العمار، وهو ما يعكس حرص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على إقامة مثل هذه الدورات التي تعد جزءاً من المشروع الوطني للمدربين لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم التدريبية والمهارية، حيث إن من ضمن الخطط العمل على تنظيم العديد من البرامج التي تسهم في اكتساب الخبرات، والتي تعود لمصلحة المنتخبات السعودية والأندية للارتقاء بلعبة الكرة الطائرة.