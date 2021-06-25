احدث الأخبار

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل: القبض على مواطنين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
أبرز المواد
 اختتام الدورة الدولية الأولى في المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة
أبرز المواد
 الرياض تستضيف سباق ذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى اليوم
الرياضة
 الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل للعام 1443هـ
أبرز المواد
 “التجارة”: السجن 18 شهراً والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر وتحويل الأموال للخارج
أبرز المواد
 احذر .. هذه عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية
أبرز المواد
 جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية
أبرز المواد
 الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
أبرز المواد
 فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي
أبرز المواد
 فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

أبرز المواد
شرطة منطقة حائل: القبض على مواطنين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة منطقة حائل: القبض على مواطنين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

أبرز المواد
اختتام الدورة الدولية الأولى في المملكة

اختتام الدورة الدولية الأولى في المملكة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة

أبرز المواد

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق
http://almnatiq.net/?p=997257
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.

روابط ذات صلة

شرطة منطقة حائل: القبض على مواطنين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة منطقة حائل: القبض على مواطنين ارتكبا (3) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
اختتام الدورة الدولية الأولى في المملكة

اختتام الدورة الدولية الأولى في المملكة
أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة قائد ‫حرس الحدود السابق بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*