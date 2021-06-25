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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الفلبين في وفاة الرئيس السابق
http://almnatiq.net/?p=997260
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق السيد بنينو أكينو الثالث.
وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين السيد بنينو أكينو الثالث، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

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