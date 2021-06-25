ميناء الجبيل الصناعي يستقبل عدداً من القطع البحرية والبارجات لصيانتها

المناطق_واس

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أمس، عدداً من القطع البحرية والبارجات بمختلف الأحجام وذلك بغرض صيانتها وتقديم الخدمات البحرية لها.

ويتمتع الميناء بالتجهيزات المتكاملة في الخدمات البحرية من خلال عمليات القطر والإرشاد البحري، وسهولة الوصول نظرا لموقعه الإستراتيجي وخدمات الدعم اللوجستي التي تمكن الشركات المستثمرة لتقديم خدمات الصيانة البحرية المتخصصة لأصحاب السفن والوحدات البحرية، والحصول على أفضل الخدمات في هذا المجال.

ويقدم الميناء جميع أنواع خدمات الدعم للسفن المتجهة إليه، بتهيئة فرصة الحصول على الحلول المجدية لأصحاب السفن ووكلائها, ومنها أعمال الصيانة المتخصصة والنوعية من خلال تمكين المستثمرين المتخصصين بأعمال الصيانة البحرية من العمل بالميناء وتوفير التسهيلات الممكنة كافة.

ويقوم طاقم متخصص من إدارة الميناء ومنسوبي الشركات المستثمرة بهذا المجال بالإشراف المباشر على جميع أعمال الصيانة المتخصصة والنوعية؛ للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين، مما يسهم في وضع اسم ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل على خارطة الموانئ التي تقدم أفضل الخدمات، مع المحافظة على عدم تأثر البيئة البحرية، والحفاظ على الممتلكات العامة.

يذكر أن إدارة ميناء الملك فهد الصناعي توفر خدمات الصيانة البحرية المتخصصة والنوعية من خلال تمكين القطاع الخاص للاستثمار بهذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الاستفادة المثـلى من الأرصفة القائمة ومعداتها، بالتوازي مع وضع خطط التوسعة المستقبلية وتكامل الخدمات الممكنة.