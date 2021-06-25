احدث الأخبار

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة
أبرز المواد
 سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
أبرز المواد
 الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”
أبرز المواد
 تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف
أبرز المواد
 لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية
أبرز المواد
 الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك
أبرز المواد
 الدولار القوي يضغط على الذهب المتراجع .. وترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
أبرز المواد
 مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية
أبرز المواد
 «التمور السعودية» تمنح العلامة لـ 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره البوروندي
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
أبرز المواد
 تحذّير من عادة شائعة قد تؤدي إلى تقليص دماغك وتراجع في الذاكرة
أبرز المواد
متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

أبرز المواد
سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

أبرز المواد
الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

أبرز المواد
تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف

تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف

أبرز المواد

الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك

الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك
http://almnatiq.net/?p=997287
المناطق - وكالات

توصلت دراسة طبية حديثة إلى فائدة جديدة تضاف لقائمة منافع مكملات زيت السمك، إذ أنها تساعد في مكافحة الاكتئاب، والتقليل من أعراضه.

ووفق دراسة أجراها مستشفى كينغز كوليدج لندن، فإن أحماض “أوميغا 3” الدهنية، ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب، تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتخفف من أعراض الاكتئاب.

ونقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء عن المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأعصاب في كينغز كوليدج لندن، أليساندرا بورسيني، قولها: “سلطت دراستنا الضوء على الآليات التي تقوم بموجبها أحماض أوميغا 3 بمجابهة الاكتئاب، الأمر الذي سيساعدنا في المستقبل على تطوير علاجات لهذا الاضطراب المزاجي”.

وخلال الدراسة التي شملت مصابين باكتئاب حاد، أعطي هؤلاء جرعة من أحماض أوميغا 3 غير المشبعة، لمدة 12 أسبوعا، وتمّ قياس أعراض الاضطراب قبل وبعد التجربة.

وبحسب النتائج التي نشرت نتائجها في مجلة “الطب النفسي الجزيئي”، فقد انخفضت أعراض الاكتئاب وفق المشاركين بنسبة 64 في المئة، علما أن العلماء أشاروا إلى استحالة الحصول على مستويات عالية من أوميغا 3 كالتي حصل عليها المشاركون في الدراسة، من الأسماك فقط، بل يجب اللجوء للمكملات الغذائية.

وعلّقت أستاذة الطب النفسي البيولوجي والمشاركة في الدراسة، كارمن باريانتي، على النتائج قائلة: “يقدم البحث معلومات مهمة ستساعدنا في التجارب السريرية الرامية لعلاج الاكتئاب بالأحماض الدهنية”.

وأضافت: “زيادة أحماض أوميغا 3 في نظامنا الغذائي عبر المكملات يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب، رغم أن الآليات الكامنة وراء هذه العلاقة الإيجابية لا تزال معقدة وغير مفهومة بشكل كامل، وتتطلب مزيدا من الأبحاث”.

روابط ذات صلة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة
سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*