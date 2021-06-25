الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

المناطق - وكالات

كشفت دراسة جديدة في إنجلترا تركز على أعراض كوفيد-19 المستمرة أن حوالي 2 مليون شخص في المملكة المتحدة قد يكون لديهم الحالة المعروفة باسم كوفيد الطويل أو Long COVID.

وشهدت الدراسة، وهي جزء من بحث REACT الذي أجرته إمبريال كوليدج لندن والتي تتعقب الفيروس في إنجلترا، أنه من بين 76155 مشاركاً في الدراسة، قالوا إنهم عانوا من عدوى مصحوبة بأعراض كوفيد، حيث قال 37.7% إنهم عانوا من عرض واحد على الأقل استمر لمدة 12 أسبوعاً أو أكثر، بينما قال ما يقرب من 15% من الأشخاص إنهم عانوا من 3 أعراض أو أكثر استمرت لمدة 12 أسبوعاً أو أكثر.

ويمكن أن تختلف أعراض مرض كوفيد الطويل، حيث يبلغ الأشخاص عن التعب المستمر وضيق التنفس وفقدان الذاكرة أو مشاكل التركيز (التي يطلق عليها اسم “ضباب الدماغ”) والأرق وألم الصدر أو الدوخة، بالإضافة إلى أعراض أخرى. لكن لا يزال هذا الأمر غير مفهوم جيداً ولا يعرف العلماء بعد سبب استمرار ظهور الأعراض لدى بعض الأشخاص بعد الإصابة بفيروس كوفيد، بينما لا يعاني البعض الآخر من ذلك.

وباستقراء النتائج في الدراسة على خلفية كوفيد الأوسع في إنجلترا، حيث تم تأكيد 4.07 مليون حالة كوفيد حتى الآن، يمكن أن تعني الدراسة أن أكثر من مليوني بالغ ممن أصيبوا بالفيروس في إنجلترا ربما عانوا من شكل من أشكال كوفيد الطويلة.

وقالت الدراسة: “تقديرنا المرتفع نسبياً، عند 37.7% من الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 الذين يعانون من عرض واحد أو أكثر في الأسبوع 12، قد يعكس جزئياً القائمة الكبيرة للأعراض التي قمنا باستطلاعها، وكثير منها شائع وغير خاص بـ كوفيد-19. ومع ذلك، فقد سألنا المشاركين فقط عن الأعراض المتعلقة بحلقة مؤكدة أو مشتبه بها من كوفيد-19، وليس عن الأعراض بشكل عام”.

لا يزال العلماء يحققون في مرض كوفيد الطويل، وقد حث الخبراء الحكومة البريطانية على معالجة تداعياته على الصحة العامة؛ حيث فتحت دائرة الصحة الوطنية مراكز تقييم لفيروس كوفيد الطويل.