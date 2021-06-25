احدث الأخبار

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
أبرز المواد
 الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”
أبرز المواد
 تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف
أبرز المواد
 لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية
أبرز المواد
 الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك
أبرز المواد
 الدولار القوي يضغط على الذهب المتراجع .. وترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
أبرز المواد
 مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية
أبرز المواد
 «التمور السعودية» تمنح العلامة لـ 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره البوروندي
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
أبرز المواد
 تحذّير من عادة شائعة قد تؤدي إلى تقليص دماغك وتراجع في الذاكرة
أبرز المواد
 جامعة طيبة تُعلن عن فتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج
أبرز المواد
سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

أبرز المواد
الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

أبرز المواد
تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف

تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف

أبرز المواد
لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية

لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية

أبرز المواد

تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف

تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف
http://almnatiq.net/?p=997291
المناطق - وكالات

يحتاج المستخدمون من وقت لآخر إلى توثيق بعض الأمور التي يقومون بها على هواتفهم عبر التقاط فيديو للشاشة أثناء استخدامهم، حيث يحتاج البعض إلى تسجيل بعض الشروحات المرئية والبرامج التعليمية التي يمكن مشاركتها مع متابعيهم على الشبكات الاجتماعية، أو تصوير الفترات الزمنية التي يقضونها أثناء ممارسة الألعاب، ولأن بعض الهواتف الذكية قد لا توفر هذه الميزة، يأتي دور تطبيقSuper Screen Recorder، الذي يعمل على تصوير الشاشة عبر التقاط الفيديو بسهولة.
ويتيح التطبيق بعد تثبيته التسجيل أو الإيقاف المؤقت ثم معاودة التسجيل مرة ثانية، هذه الميزة تسمح للمستخدم بتخطي الأجزاء التي لا يحتاج إلى تسجيلها وفي الوقت نفسه ستجعله في غنى عن تطبيقات المونتاج.
ويحتوي التطبيق على ميزة إمكانية بدء التسجيل أو الإيقاف المؤقت من خلال هز الهاتف بين يدي المستخدم فقط، كما يحتوي التطبيق على محرر فيديو متميز مع عديد من أدوات المونتاج التي قد يحتاج إليها المستخدم للحصول على مقاطع فيديو مثالية، ويسمح بتسجيل مقاطع زمنية طويلة ويتيح له القدرة على إضافة علامة مائية على مقاطع الفيديو الخاصة به لحمايتها من السرقة، ويدعم ميزة جدولة التصوير بمؤقت، الأمر الذي يجعل من التطبيق واحدا من أفضل تطبيقات تصوير شاشة الفيديو.

روابط ذات صلة

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”
لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية

لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*