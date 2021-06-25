تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف

المناطق - وكالات

يحتاج المستخدمون من وقت لآخر إلى توثيق بعض الأمور التي يقومون بها على هواتفهم عبر التقاط فيديو للشاشة أثناء استخدامهم، حيث يحتاج البعض إلى تسجيل بعض الشروحات المرئية والبرامج التعليمية التي يمكن مشاركتها مع متابعيهم على الشبكات الاجتماعية، أو تصوير الفترات الزمنية التي يقضونها أثناء ممارسة الألعاب، ولأن بعض الهواتف الذكية قد لا توفر هذه الميزة، يأتي دور تطبيقSuper Screen Recorder، الذي يعمل على تصوير الشاشة عبر التقاط الفيديو بسهولة.

ويتيح التطبيق بعد تثبيته التسجيل أو الإيقاف المؤقت ثم معاودة التسجيل مرة ثانية، هذه الميزة تسمح للمستخدم بتخطي الأجزاء التي لا يحتاج إلى تسجيلها وفي الوقت نفسه ستجعله في غنى عن تطبيقات المونتاج.

ويحتوي التطبيق على ميزة إمكانية بدء التسجيل أو الإيقاف المؤقت من خلال هز الهاتف بين يدي المستخدم فقط، كما يحتوي التطبيق على محرر فيديو متميز مع عديد من أدوات المونتاج التي قد يحتاج إليها المستخدم للحصول على مقاطع فيديو مثالية، ويسمح بتسجيل مقاطع زمنية طويلة ويتيح له القدرة على إضافة علامة مائية على مقاطع الفيديو الخاصة به لحمايتها من السرقة، ويدعم ميزة جدولة التصوير بمؤقت، الأمر الذي يجعل من التطبيق واحدا من أفضل تطبيقات تصوير شاشة الفيديو.