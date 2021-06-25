متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

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http://almnatiq.net/?p=997292
المناطق - وكالات

تصدرت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن قائمة مجلة مونوكل لأفضل المدن معيشة في العالم لرابع مرة منذ بدء إصدار هذه القائمة في 2007. وشملت المراكز الـ 5 الأولى زيوريخ السويسرية وهلسنكي الفنلندية وستوكهولم السويدية وطوكيو اليابانية بعدما استأنفت المجلة إصدار القائمة بعد توقفها في 2020 بسبب الجائحة.

وقال آندرو توك رئيس تحرير المجلة “كوبنهاجن واحدة من تلك المدن التي تطمح فعلا لتوفير نوعية حياة أفضل للجميع”. وأضاف “طموحاتها المتعلقة بتوفير بيئة أكثر نظافة هي الأفضل على الإطلاق والمدينة تجني حصاد أعوام من الاستثمار الحضري”.

وذكرت المجلة أن تقرير 2021 سعى لرصد المدن التي استغلت الشهور الماضية “للعودة إلى الوضع الطبيعي على نحو أفضل والدفاع عن اقتصادها ومواقعها الحضارية وشوارعها الرئيسية”. كما ركز التقرير بدرجة أكبر على القيادة المدنية وسياسات الإسكان الملائمة وبرامج دعم أصحاب المشروعات.

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