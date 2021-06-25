احدث الأخبار

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور
أبرز المواد
 متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة
أبرز المواد
 سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
أبرز المواد
 الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”
أبرز المواد
 تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف
أبرز المواد
 لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية
أبرز المواد
 الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك
أبرز المواد
 الدولار القوي يضغط على الذهب المتراجع .. وترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
أبرز المواد
 مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية
أبرز المواد
 «التمور السعودية» تمنح العلامة لـ 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره البوروندي
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
أبرز المواد
دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور

أبرز المواد
متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

أبرز المواد
سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

أبرز المواد
الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

أبرز المواد

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور
http://almnatiq.net/?p=997293
المناطق - وكالات

كشفت دراسة صادرة عن مركز التغذية والتمرين والتمثيل الغذائي بجامعة باث في المملكة المتحدة أن لشرب القهوة قبل تناول وجبة الفطور تداعيات سلبية وتوصلت الدراسة التي نشرت على موقع “cambridge.org”، إلى أن تناول القهوة قبل وجبة الفطور بهدف رفع مستوى اليقظة والانتباه يرفع مستويات السكر في الدم، حسبما نقل موقع “بونته” الألماني. كما بحثت الدراسة في تأثير النوم المتقطع وقهوة الصباح عبر مجموعة من علامات التمثيل الغذائي المختلفة.

تأثير سلبي

وفيما اعتبر معدو الدراسة، أن ليلة واحدة من النوم السيء لها تأثير محدود على التمثيل الغذائي، فإن شرب القهوة كوسيلة للاستيقاظ يمكن أن يكون له تأثير سلبي على التحكم في نسبة السكر في الدم، حسبما نقلت عنهم “المجلة البريطانية للتغذية”.

وترجع أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق آمن، للحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب. ويقول الباحثون إن هذه النتائج يمكن أن تكون لها آثار صحية على المدى الطويل، خاصة في ظل الإقبال الكبير على شرب القهوة في مختلف أنحاء العالم. وفي هذه الدراسة، طلب باحثون في جامعة باث من نحو 30 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة، الخضوع لثلاث تجارب مختلفة وبترتيب عشوائي.

في المرة الأولى، كان المشاركون ينامون ليلاً بشكل طبيعي، وفي الصباح طلب منهم تناول مشروب الغلوكوز عند الاستيقاظ. وفي الحالة الثانية، تم تعريض المشاركين لاضطراب النوم، حيث تم إيقاظهم كل ساعة لمدة خمس دقائق، ثم بعد استيقاظهم حصلوا على نفس المشروب المحلى بالسكر. وفي الحالة الثالثة، ظل المشاركون مستيقظين الليل، وفي الصباح تناولوا القهوة قبل 30 دقيقة من تناول مشروب الغلوكوز.

زيادة استجابة الغلوكوز

وفي جميع الاختبارات، تم أخذ عينات دم من المشاركين بعد تناول مشروب الغلوكوز الذي يعكس محتوى الطاقة (السعرات الحرارية) التي يمكن تناولها عادة خلال وجبة الإفطار. وقد أدى تناول القهوة قبل وجبة الفطور إلى زيادة استجابة الغلوكوز في الدم بنحو 50 بالمئة.

وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة تشير إلى أن القهوة قد يكون لها تأثير جيد على الصحة، مثل الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث التغذية عام 2006، على سبيل المثال، التي أظهرت أنه يمكن للقهوة بشكل عام أن تخفض مستويات السكر في الدم، بيد أن دراسات أخرى سابقة أظهرت أيضا أن الكافيين لديه القدرة على التسبب في مقاومة الأنسولين.

روابط ذات صلة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة
سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال

سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*