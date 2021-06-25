لجنة الاحتراف تناقش نظام تحديث عقود اللاعبين مع أندية دوري المحترفين

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عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 ورش عمل مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، وذلك على مدى 3 أيام، لبحث أخر مستجدات نظام تحديث عقود اللاعبين.

وجرى خلال ورش العمل، التي بدأت أمس الأول، وأدارها المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان، شرح نظام تحديث عقود اللاعبين، استعدادًا لفترة التسجيل في انتقالات الصيف للموسم الرياضي 2021-2022.

وأوضح رئيس لجنة الاحتراف، جابر الجهني، أن اللجنة حريصة على الارتقاء بمنظومة العمل بما يتماشى مع أنظمة الاتحاد الدولي «فيفا»، من خلال استحداث نظام تسجيل خاص يجري من خلاله تجديد العقود وتمديدها وتغيير وضع اللاعب من هاوٍ إلى محترف في النادي، ليصبح استخدام نظام الـTMS مقتصرًا على الحالات المخصصة له، وهي مطابقة انتقال اللاعبين بين الأندية دوليًّا ومحليًّا.

وثمّن الجهني الدعم الكبير الذي حظيت به اللجنة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة تقنية المعلومات بالاتحاد، مؤكدًا حرص اللجنة على الاجتماع مع مسؤولي التسجيل في الأندية لشرح النظام عن طريق تطبيق عملي لكيفية استخدامه تم لأجل تلافي أي صعوبات قد تواجههم في أثناء فترة التسجيل.