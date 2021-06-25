احدث الأخبار

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان
منطقة مكة المكرمة
 لجنة الاحتراف تناقش نظام تحديث عقود اللاعبين مع أندية دوري المحترفين
الرياضة
 دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور
أبرز المواد
 متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة
أبرز المواد
 سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 70 مليارا خلال 2021 إلى 2.2 تريليون ريال
أبرز المواد
 الملايين قد يعانون من وباء “كورونا الطويل”
أبرز المواد
 تطبيق Super Screen Recorder لالتقاط فيديو لشاشة الهاتف
أبرز المواد
 لمنافسة “كلوب هاوس” .. “فيسبوك” تطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية
أبرز المواد
 الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك
أبرز المواد
 الدولار القوي يضغط على الذهب المتراجع .. وترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
أبرز المواد
 مقتل شخص وفقدان 51 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية
أبرز المواد
 «التمور السعودية» تمنح العلامة لـ 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة
أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان

منطقة مكة المكرمة
لجنة الاحتراف تناقش نظام تحديث عقود اللاعبين مع أندية دوري المحترفين

لجنة الاحتراف تناقش نظام تحديث عقود اللاعبين مع أندية دوري المحترفين

الرياضة
دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور

دراسة: هكذا يغير شرب القهوة مستوى السكر في الدم قبل الفطور

أبرز المواد
متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

متقدمة على زيوريخ .. كوبنهاجن أفضل مدن العالم معيشة

أبرز المواد

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان
http://almnatiq.net/?p=997314
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 7 مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، من جانبها، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

روابط ذات صلة

جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية

جامعة جدة تفتتح معرض أفكار مشاريع المتاجر الرقمية
“التحلية” تطلق أنظمة نقل مياه “رابغ- جدة – مكة” نهاية العام

“التحلية” تطلق أنظمة نقل مياه “رابغ- جدة – مكة” نهاية العام
مستشفى الولادة بمكة المكرمة ينجح في إزالة مشبك من مريء طفلة

مستشفى الولادة بمكة المكرمة ينجح في إزالة مشبك من مريء طفلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*