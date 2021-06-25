اتحاد الكريكيت ينظم نهائي البطولة الوطنية الأولى

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يُنظم الاتحاد السعودي للكريكيت المباراة النهائية من البطولة الوطنية للكريكيت للعام 2021 اليوم الجمعة وذلك في مدينة الرياض.

حيث سيتنافس فريقا أركان الرياضي وبنجاب الأخضر من أجل الفوز بالنسخة الأولى من البطولة الوطنية للكريكيت في المملكة العربية السعودية وذلك على الملعب المخصص للمباراة الختامية بمنتجع نو?ا عند الساعة الثانية ظهراً.

وتصل البطولة إلى يومها الختامي بعدما تنافس 265 فريقاً خلال الموسم الرياضي وبمشاركة أكثر من 7 آلاف لاعباً.

وتتلقى البطولة دعماً واهتماماً بالغين من الاتحاد السعودي للكريكيت واتحاد الرياضة للجميع وبمتابعة من اللجنة السعودية الأولمبية.

ويرعى الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الحفل بحضور كلاً من الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والأمير سعود بن مشعل رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت وسفراء دولة باكستان والهند وبنقلاديش وسيرلانكا وافغانستان.