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خال “فيصل وحور” يوضح تفاصيل الحادث.. و يؤكد: الأب عفا عن السائق

خال “فيصل وحور” يوضح تفاصيل الحادث.. و يؤكد: الأب عفا عن السائق
http://almnatiq.net/?p=997331
المناطق - الرياض

روى خال الطفلين التوءم «فيصل وحور»، تفاصيل جديدة في حادث دهسهما في متنزه بنجران، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة فيصل، فيما تعاني شقيقته (حور)، من كسور بالحوض.

وقال خال الطفلين، عبد الله يحيى آل لعجم (بحسب العربية)، إنَّ شقيقته أنجبت التوءم بعد 14 عامًا من الانتظار، وأن قائد المركبة رجل كبير في السن، وقام بنقل الطفلين إلى المستشفى إلا أن فيصل توفي في الطريق.

وأشار خال الطفلين إلى أن الأسرة خرجت يوم الحادث إلى متنزه الملك فهد بنجران، وترك الأب طفليه مع الأسرة والأقارب، لشراء العشاء لهم، وبعدها قام الطفلان باللعب بالسكوتر، ثم دخلا في طريق مظلم، في الوقت نفسه كان قائد مركبة يسير في الطريق، ولم يرَ الطفلين بسبب الظلام.

وأضاف خال الطفلين: قائد المركبة قام بنقل الطفلين إلى المستشفى لإسعافهما، وتبيَّن أن فيصل توفي بعد الحادث مباشرة، بينما ترقد شقيقته في العناية المركزة في حالة حرجة.

من جانبه، قال والد الطفلين، سفر آل لعجم، إنه راضٍ بقضاء الله وقدره وأنه قام بالتنازل عن قائد المركبة لوجه الله تعالى.

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