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بعد رفض 3 دول.. السعودية ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال

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بعد رفض 3 دول.. السعودية ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال

بعد رفض 3 دول.. السعودية ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال
http://almnatiq.net/?p=997334

أبلغت الجهات المختصة في المملكة، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ترحيب السعودية باستضافة مباريات مجموعتها بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.

وتأتي خطوة المملكة بعدما أعلنت اليابان، وأستراليا والصين رفضها إقامة أي مباراة على أراضيها، مفضلة أن تخوض مبارياتها في أي دولة أخرى، وذلك بسبب جائحة كورونا.

كما اتخذت الإمارات، وفقا لـ”الاقتصادية”، نفس موقف المملكة، مؤكدة استعدادها لاستضافة مباريات مجموعتها بالتصفيات.

ويحاول الاتحادان الدولي والآسيوي التفاوض مع الاتحادات الرافضة لاستقبال المباريات على أراضيها، استجابة لطلب شركات الرعاية لمباريات التصفيات التي أكدت خسارتها مئات الملايين بسبب إقامة التصفيات الأولية بنظام التجمع.

وفي حال استمرت الدول في رفضها فسيعلن الاتحاد استضافة المملكة والإمارات لمباريات مجموعتيهما، وستقام التصفيات إما بتجمع المنتخبات لمدة عشرة أيام يخوض خلالها كل منتخب مباراتين أو يتم إقامة الدور الأول “الذهاب” بشكل كامل خلال فترة واحدة ويتم إقامة الدور الثاني “الإياب” بعدها بشهرين.

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