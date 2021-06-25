احدث الأخبار

إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا
أبرز المواد
 مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا
أبرز المواد
 قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا
أبرز المواد
 18 قتيلا بحريق في مركز فنون قتالية وسط الصين
دولي
 ما كمية الماء التي يحتاجها الجسم في الطقس الحار؟
صحة
 المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يحذر من “تصعيد مدمر جديد” بقطاع غزة
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج
أبرز المواد
 بعد رفض 3 دول.. السعودية ترحب باستضافة مباريات مجموعتها بتصفيات المونديال
الرياضة
 خال “فيصل وحور” يوضح تفاصيل الحادث.. و يؤكد: الأب عفا عن السائق
منطقة نجران
 فيديو.. لاعبو الأرجنتين يفاجئون ميسي بعيد ميلاده بهدايا غريبة
أبرز المواد
 النفط يقفز أعلى من 75 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 قنصلية المملكة لدى سيدني تغلق أبوابها لأسبوع كامل بسبب كورونا
محليات
إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا

إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا

أبرز المواد
مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

أبرز المواد
قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا

قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا

أبرز المواد
18 قتيلا بحريق في مركز فنون قتالية وسط الصين

18 قتيلا بحريق في مركز فنون قتالية وسط الصين

دولي

قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا

قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كأس أوروبا
http://almnatiq.net/?p=997351
المناطق - الرياض

انفرد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله 5 أهداف في دور المجموعات ضمن نهائيات النسخة الحالية.

ورفع رونالدو رصيده إلى 13 هدفا وأصبح في صدارة هدافي البطولة، بفارق 4 أهداف عن وصيفه، أسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشيل بلاتيني، علما بأن النجم البرتغالي يملك فرصة تعزيز صدارته، عندما يلتقي منتخب بلاده مع نظيره البلجيكي بعد غد الأحد، في الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من البطولة.

ويحتل نجم منتخب فرنسا الحالي، أنطوان غريزمان، المركز الثالث برصيد 7 أهداف، متبوعا بالهداف الإنجليزي المعتزل، آلان شرار، الذي يملك في رصيده 7 أهداف أيضا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في بطولة كأس أوروبا منذ نشأتها في العام 1960:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 13 هدفا

2- الفرنسي ميشيل بلاتيني – 9 أهداف

3- الفرنسي أنطوان غريزمان – 7 أهداف

4- الإنجليزي آلان شرار – 7 أهداف

5- الهولندي رود فان نيستلروي – 6 أهداف

6- الهولندي باتريك كلايفرت – 6 أهداف

7- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 6 أهداف

8- البرتغالي نونو غوميش – 6 أهداف

9- الفرنسي تيري هنري – 6 أهداف

10- الإنجليزي واين روني – 6 أهداف

روابط ذات صلة

إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا

إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا
مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا
المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يحذر من “تصعيد مدمر جديد” بقطاع غزة

المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يحذر من “تصعيد مدمر جديد” بقطاع غزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*