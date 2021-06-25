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مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

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مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا
http://almnatiq.net/?p=997353
المناطق - واس

لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز (Mi-8) في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.
وذكرت وكالة “انتر فاكس” الروسية للأنباء أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرهم جراء سقوط مروحية عسكرية تابعة للحرس الوطني الروسي أثناء قيامها بتحليق تدريبي بدون أسلحة، وتحطمها في قرية كوربيكيوليا بمنطقة غاتشينا بمقاطعة لينينغراد، مضيفةً أن فرق الإنقاذ سارعت إلى مكان الحادثة وفتحت تحقبقًا لمعرفة ملابساته.

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