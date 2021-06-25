“المركز الوطني للأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة عسير وجازان

المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبارق وتنومة وتنومة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة، العيدابي، وفيفا .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.