جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=997378
المناطق - واس

أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1443هـ.
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#
, مؤكدة أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

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