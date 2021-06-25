الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

أبرز المواد
جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

منطقة عسير
بلا وطن …!

بلا وطن …!

يكتبون
أمير عسير يدشن المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني

أمير عسير يدشن المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني

منطقة عسير

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=997382
المناطق - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجدا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة جازان وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدين بمنطقة الباحة ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعيةً المصلين إلى الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

روابط ذات صلة

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا

إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج هذا العام اليوم الساعة 2 ظهرًا
مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*