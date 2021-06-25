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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=997387
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 24/يونيو/2021م، 1595 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 84 مخالفة، للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 22 بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

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