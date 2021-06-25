“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.