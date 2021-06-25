احدث الأخبار

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا
أبرز المواد
 تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019
أبرز المواد
 دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!
أبرز المواد
 صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
منطقة الحدود الشمالية
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية
دولي
 لجنة التنظيمات الوطنية تثمّن دعم القيادة لإنجاز تصنيف المملكة في أعلى مستويات النضج التنظيمي الرقمي
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منطقة نجران
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 “الصحة” تُعلن تسجيل (1312) حالة مؤكدة.. وتحث على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كوورنا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق
أبرز المواد
 جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
منطقة عسير
 بلا وطن …!
يكتبون
ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

أبرز المواد
تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019

تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019

أبرز المواد
دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!

دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!

أبرز المواد
صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

منطقة الحدود الشمالية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية
http://almnatiq.net/?p=997398
المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تستمر حتى الـتاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.
وقام الفريق الطبي التطوعي حتى الآن بالكشف على 1,265 فرداً، وإجراء 158 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 1,045 من الأدوية وتوزيع 395 نظارة طبية استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.
تأتي الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا
تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019

تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019
مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*