احدث الأخبار

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا
أبرز المواد
 تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019
أبرز المواد
 دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!
أبرز المواد
 صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
منطقة الحدود الشمالية
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية
دولي
 لجنة التنظيمات الوطنية تثمّن دعم القيادة لإنجاز تصنيف المملكة في أعلى مستويات النضج التنظيمي الرقمي
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منطقة نجران
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 “الصحة” تُعلن تسجيل (1312) حالة مؤكدة.. وتحث على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كوورنا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق
أبرز المواد
 جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
منطقة عسير
 بلا وطن …!
يكتبون
ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

أبرز المواد
تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019

تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019

أبرز المواد
دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!

دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!

أبرز المواد
صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

صحة الحدود الشمالية تبدأ في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

منطقة الحدود الشمالية

تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019

تركيا.. عدد الوافدين الأجانب والسياح أقل من رُبع المسجل في 2019
http://almnatiq.net/?p=997407
المناطق - رويترز

كشفت بيانات أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا بلغ 936 ألفا و282 في شهر مايو الماضي، ما يشكل نسبة ضئيلة من أربعة ملايين زاروا البلاد في 2019 .

وبدأت تركيا في إغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مارس من العام الماضي، إلا أنه وبالمقارنة بين مايو 2021 ومايو 2020، قفز عدد الوافدين الأجانب 3038 بالمئة من 29 ألفا و829 سائحا.

وعلى أساس شهري، صعد عدد الوافدين في مايو، على الرغم من تطبيق إجراءات عزل عام شاملة لمدة 17 يوما لكبح ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19.

وأدت الضربة الموجهة لقطاع السياحة إلى تضرر النمو الاقتصادي وفاقمت ارتفاعا في عجز ميزان المعاملات الجارية. لكن الآفاق تحسنت بفضل انخفاض حاد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى نحو خمسة آلاف، من ذروة تزيد عن 60 ألفا، وكذلك بفضل تسارع عمليات التطعيم.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا
دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!

دراسة الحمض النووي تزعم أن فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام!
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الحملة الطبية لمكافحة العمى في نيجيريا بإجراء 158 عملية جراحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*