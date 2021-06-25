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لجنة الكفاءة المالية للأندية تعلن الالتزامات واجبة السداد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى

لجنة الكفاءة المالية للأندية تعلن الالتزامات واجبة السداد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى

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لجنة الكفاءة المالية للأندية تعلن الالتزامات واجبة السداد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى

لجنة الكفاءة المالية للأندية تعلن الالتزامات واجبة السداد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=997414
المناطق - واس

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اليوم، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى، التي بلغ إجماليها ما قيمته 49,888,946 ريالا، وذلك على النحو التالي:
– نادي الفيحاء: 8,558,763 ريالا.
– نادي هجر: 6,399,259 ريالا.
– نادي الحزم: 5,668,863 ريالا.
– نادي الطائي: 4,235,296 ريالا.
– نادي نجران: 3,904,999 ريالا.
– نادي الجبلين: 3,297,644 ريالا.
– نادي النهضة: 3,057,506 ريالات.
– نادي الخليج: 2,647,588 ريالا.
– نادي النجوم: 2,438,113 ريالا.
– نادي أحد: 1,944,769 ريالا.
– نادي جدة: 1,669,348 ريالا.
– نادي الكوكب: 1,396,714 ريالا.
– نادي عرعر: 1,217,625 ريالا.
– نادي الجيل: 1,090,084 ريالا.
– نادي الثقبة: 739,718 ريالا.
– نادي البكيرية: 677,390 ريالا.
-نادي الشعلة: 552,802 ريال.
– نادي الساحل: 392,466 ريالا.
فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل 2021م، على ناديي الدرعية والعدالة.
وتضمنت الالتزامات المعلنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة “لاعبين” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – ذمم دائنة “موظفين ومدربين” – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بنشاط كرة القدم فقط، شريطة عدم جدولة أي رواتب.
وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 29 أغسطس 2021م.

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