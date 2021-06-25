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رئيس مجلس الشورى يصل القاهرة في مستهل زيارة للبرلمان العربي

رئيس مجلس الشورى يصل القاهرة في مستهل زيارة للبرلمان العربي
http://almnatiq.net/?p=997422
المناطق - واس

وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس البرلمان العربي الأستاذ عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك لحضور افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، والأمين العام المساعد للبرلمان العربي نبيل الشروقي وعدد من كبار المسؤولين بالبرلمان ومسؤولي سفارة المملكة في القاهرة.
وسيحضر رئيس مجلس الشورى غداً أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي ويلقي في افتتاحها كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما يتسلم في مراسم تقام أثناء الجلسة وسام التميز العربي من رئيس البرلمان العربي, حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والشخصيات رفيعة المستوى في العالم العربي ممن لهم إسهامات فاعلة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ووحدة الصف والعمل العربي المشترك.
من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربي في تصريح صحفي أن تكريم البرلمان العربي لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يأتي تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

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