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أدبي الباحة يُكرم رموزها الثقافية

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مقتل 5 وإصابة 200 جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت التشيك

مقتل 5 وإصابة 200 جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت التشيك

أبرز المواد

مقتل 5 وإصابة 200 جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت التشيك

مقتل 5 وإصابة 200 جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت التشيك
http://almnatiq.net/?p=997434
المناطق - واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شرق جمهورية التشيك.
وقالت الشرطة وهيئات الطوارئ التشيكية في بيان اليوم : إن الأمطار الغزية خلفت دمارا نتج عنه مقتل الأشخاص الخمسة ، وإصابة نحو 200 شخص ، يتلقى 60 منهم العلاج في المستشفيات .
وأضاف المصدر أن الأمطار نتج عنها رياح شديدة أدت إلى تدمير عدد من المنازل والأسطح لسبع قرى في منطقة مورافيا الجنوبية مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن قوات الطوارئ تقوم بالبحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض .

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