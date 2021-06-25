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عسير.. حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

عسير.. حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

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عسير.. حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية

عسير.. حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية
http://almnatiq.net/?p=997437
المناطق - عسير

وصل أمير منطقة عسير تركي بن طلال إلى موقع حريق تمنية للوقوف عليه بشكل مباشر، فيما تواصل قوات الدفاع المدني، لليوم الثالث على التوالي، إطفاء الحريق الذي وصل، مساء أمس، إلى متنزه الجرة، وامتد صباح اليوم إلى منتصف الجرة، ووصل الآن إلى شرق المتنزه والجبل الشمالي للجرة بالقرب من السياج الحديدي الفاصل بين المناطق السكنية ومتنزه الجرة.

وذكر شهود عيان أن الحريق منتشر في أماكن متفرقة من المتنزه، ووعورة المكان تستدعي شق طرق جديدة في كل مرة لوصول آليات فرق الدفاع المدني، وهذا ما أدى إلى صعوبة احتواء النيران.

وأكدوا أن النيران وصلت إلى الطريق الإسفلتي الفاصل بين المنازل مباشرة والحريق. وشارك كذلك مجموعة من المتطوعين من فريق مشاة، وفريق دعم التطوعي، وفريق نجم التطوعي، كما وصل الموقع أصحاب صهاريج المياه لإمداد الدفاع المدني بالماء، ووجدت كذلك سيارات إسعاف.

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