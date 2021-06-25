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أمير الحدود الشمالية يعزي أمين مجلس المنطقة السابق في وفاة ابنه

أمير الحدود الشمالية يعزي أمين مجلس المنطقة السابق في وفاة ابنه
http://almnatiq.net/?p=997442
المناطق - عرعر

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته لأمين مجلس المنطقة السابق بدر بن إبراهيم الهزاع في وفاة ابنه إثر حادث مروري رحمه الله.
وسأل سموه في اتصال هاتفي, الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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