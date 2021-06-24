أدبي الباحة يُكرم رموزها الثقافية

المناطق-الباحة

يُكرم نادي الباحة الأدبي الثقافي عددا من الرموز الثقافية من أبناء المنطقة والذين كتن ومازال لهم إسهامات ومنجزات ثقافية في خدمة الرواية واللغة العربية محليا وعربيا جرياً على عادة النادي في كل عام

وسيكرم بملتقى الرواية العربية السادس والذي ينطلق الاسبوع القادم كل من:

أ. د. معجب الزهراني

أ. د. صالح معيض الغامدي

أ. د. محمد ربيع

أ. د. صالح زياد الغامدي

أ. د. معجب العدواني

وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الأستاذ حسن الزهراني بأن

النادي يسعى دائماً الى تكريم الرواد الذين اثروا الوسط الادبي والثقافي بنتاجهم ومشاركاتهم منوهاً بما للمكرمين من جهود بارزة في خدمة الثقافة عربيا وعالميا

وأشار إلى أن هذا التكريم ماهو إلا عربون شكر واعتراف بجهودهم الكبير ومنجزهم الثقافي العظيم الذي تفخر به الباحة وناديها وأهلها ومثقفوها والوطن بأسره وإلا فهم ومنجزهم أكبر من كل تكريم