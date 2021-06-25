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فيديو.. متحدث الملكية الفكرية يكشف سر وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها”

فيديو.. متحدث الملكية الفكرية يكشف سر وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها”

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فيديو.. متحدث الملكية الفكرية يكشف سر وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها”

فيديو.. متحدث الملكية الفكرية يكشف سر وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها”
http://almnatiq.net/?p=997454
المناطق - الرياض:

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، عن سر وسم (جدتي أنا)، الذي تصدر الترند بغموضه، وتساءل كثيرون عن المقصود منه، وعن صاحبة الصورة.

وبين الحسن، تحت شعار (لا تسرقها)، أن الأمر ببساطة يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأنه مع انتشار الصورة لم يُعرف هي جدة من بالضبط، مضيفاً أن الصورة يمكن استخدامها بإذن كتابي من صاحبها، وفي تويتر يمكن إعادة التغريد، أو التفضيل، أو إعادة نشر الفيديو ونسبته لصاحبه.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام الملكية الفكرية، حيث يجعل انتهاكها دائماً الأرض غير خصبة لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، مؤكداً على أن احترام الملكية الفكرية مسؤولية الجميع.

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