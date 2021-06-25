مع اقتراب عيد الأضحى.. خبير في الأغنام يوضح الأسعار المتوقعة حسب أنواعها

المناطق - الرياض:

استعرض الخبير في الأغنام، سلمان الجديد، المعدلات المتوقعة لأسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى، وأسباب تفاوت أسعارها خلال هذه الفترة.



وأكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن متوسط الأسعار المتوقعة لـ”النعيمي” سيكون من 1500 إلى 2000 ريال، وذلك للفئات من سن 6 شهور إلى سنة، ومن المتوقع أن تكون أسعار “النجدي” من 1500 إلى 3000 ريال، فيما ستكون أسعار “الحري” من 1300 إلى 1800 ريال.

وأضاف أن هناك عددًا من العوامل قد تؤدي إلى تفاوت أسعار المواشي، أبرزها العرض والطلب وأسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن هناك شُحاً في المعروض بالأسواق خلال هذه الفترة.

وأوضح الجديد بعض الفوارق بين الأغنام المحلية والمستوردة، حيث قال إن الأغنام المستوردة تصل بعد 40 يومًا من طلبها، وتخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، ثم تدخل مرحلة التسمين، والتي تصل بأسعارها إلى مستوى مقارب من المحلي، وذلك بسبب غلاء أسعار الأعلاف.