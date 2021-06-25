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موعد بدء القبول في برنامج الدبلوم بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

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موعد بدء القبول في برنامج الدبلوم بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

http://almnatiq.net/?p=997483
المناطق - جدة:

تبدأ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة الأحد القادم، في استقبال طلبات القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل الأول من العام التدريبي 1443 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 27 من الشهر الحالي، وذلك عبر موقع بوابة القبول الموحد.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية تتضمن تخصصات “تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب، وإلكترونيات صناعية وتحكم، وتقنية الأجهزة الطبية، إضافة إلى تخصص الاتصالات.

ودعا العامودي المتقدمين إلى اختيار البرنامج والتخصصات المناسبة لهم، وإلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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