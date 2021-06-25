ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية

المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.