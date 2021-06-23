10 أماكن سياحية عليك زيارتها في مصر هذا العام

المناطق- الرياض

تعتبر مصر من أهم الوجهات السياحية التي تستقطب الزوّار سنويّا من أقطار العالم كافة ، نظراً لتنوعها الحضاري والتاريخي والثقافي ولجمالها الطبيعي وكثرة شواطئها الغنية بالشعاب المرجانية المميزة. وبعد انحسار تفشي جائحة كورونا التي كبّلت العالم بأسره، عاد السياح يتوقون إلى زيارة “أرض النيل” بشغف وشوق كبيرين، فسارع الى حجز تذكرة سفرك على متن الخطوط السعودية عبر ويجو. هيا، فأم الدنيا التي مرّت عليها أهم الحضارات كالرومانية والإغريقية والبيزنطية والإسلامية تنتظرك بفارغ الصبر!

ولأن الأماكن السياحية في “بلد النيل” تكاد لا تعدّ ولا تحصى نظرا لكثرتها وتنوعها، فقد اخترنا أن نسهّل عليك الأمور وسنعرض عليك عشرة من أجمل الأماكن التي ستستمتع بزيارتها.

١-البحيرة المسحورة

من الأماكن الرائعة التي عليك زيارتها هذا العام نظراً لخصائصها الغريبة الساحرة وجمالها وروعتها. تقع البحيرة في محمية رأس محمد بشرم الشيخ وتبلغ مساحتها 480 كيلو متر مربع. المشهد فيها يخطف الأنظار والأنفاس، فهي تُغيّر لون مياهها على مدار النهار سبع مرات حسب ضوء الشمس، فإن نظرت إليها صباحاً ستجد لونها مختلفاً عن فترة بعد الظهر أو المساء، وحتى أنّ اللون نفسه يتغير أمام عينيك بين دقيقة وأخرى، فضع سماعات الأذن المميزة التي اشتريتها أونلاين واستمع الى الأغنيات المفضلة لديك فيما تنغمس في هذا المشهد الساحر!

تقول الأساطير إن للبحيرة قدرة على الشفاء عالية من أمراض العظام والروماتيزم، لما تحتويه على وفرة المعادن، ويعتقد البعض انّها تحقق الأماني بمجرد أن تسبح فيها ثم ترمي عليها الحجارة بعد الخروج منها.

٢-الأهرامات المصرية

رغم مرور آلاف السنين على بنائها (بنيت بين عامي 2630 و 1530 قبل الميلاد) لا تزال الأهرامات أقوى رموز الحضارة المصرية.

تقع معظم الأهرامات المصرية بالقرب من القاهرة، ويتركّز مُعظمها في جنوب القاهرة على بُعد 60 كم من المدينة، وعدد الأهرامات الملكية يصل إلى 54 هرماً. بنيت جميع الأهرامات في جهة الغرب، لاعتقاد المصريين القدامى الروحي أنّ الجهة الغربية تُمثّل عالم الموتى. هرم خوفو هو الهرم الأكبر في الجيزة وضمن الأهرامات الثلاثة الرئيسية في الجيزة، وهو الوحيد الذي صُنّف كإحدى عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، ويُمثّل قبر الفرعون خوفو. أما هرم خفرع ثاني فهو ثاني أكبر هرم من أهرامات الجيزة حيث دُفن فيه الفرعون خفرع ابن الملك خوفو، ويشتهر هرم خفرع بوجود تمثال أبو الهول.

٣-محمية نبق

إذا كنت من عشاق السياحة فستعشق حتماً محمية نبق . تقع المحمية جنوب سيناء وهي لا تبعد إلا 35 كيلومترا عن شمال شرم الشيخ. سوف تشعر هناك أنك في جنة على الأرض ، فجزء من المحمية على اليابسة وجزء منها داخل المياه.

تتعدد النباتات فيها والحيوانات والطيور الملونة، ونظرا لوجود جزء من المحمية في الماء نجد فيها الأسماك والشعاب المرجانية النادرة. وتكثر غابات أشجار المانجروف العجيبة التي تعيش في المياه المالحة أو القليلة الملوحة خاصة عند مصبات السيول في البحر حيث يمكنها استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقها. تمتاز نبق بأشجار الأراك التي تعمل على تثبيت الكثبان الرملية في الأرض.

٤-“سوهو سكوير”

كثيرة هي الأماكن السياحية في شرم الشيخ، لكن على أي زائر إلى شرم الشيخ زيارة “سوهو سكوير” وهو من الأماكن الترفيهية التي تجمع بين روح الحياة في لندن ومصر ويعتبر نقطة جذب للعديد السياح الأجانب. يقع سوهو سكوير على مسافة 20 دقيقة من خليج نعمة، ويحتوي على النافورة الراقصة التي يجري تشغيلها ليلا فتبهرك بالوانها ورقصاتها التي تتمايل على أنغام الموسيقى.

٥- قلعة قايتباي

تعتبر القلعة منطقة جذب للسياح، تقع غرب الإسكندرية فى منطقة بحرى ، قام ببنائها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى كي يتصدى للهجمات التي كانت تشنها الدولة العثمانية على مصر، بقيت القلعة حصناً منيعاً للتصدي للهجمات التي أتت عن طريق البحر المتوسط. تم ترميمها عام 1904، تنقسم الى ثلاثة طوابق، صمّمت بشكل هندسي مربع ومثمّن ليسهل على الجنود الاحتماء بها والدفاع عن المدينة.

٦-جزيرة الجفتون

تعتبر جزيرة الجفتون فى الغردقة من أجمل الجزر في العالم ، تبلغ مساحتها أكثر من 17 كيلو متر مربع، فيها 14 موقعا للغوص، وتعتبر من أهم المحميات الطبيعية الجيولوجية.

٧-جزيرة مجاويش

تعدّ من أكبر الجزر في الغردقة ويطلق عليها جنة الغردقة ، فيها من الأنشطة الكثير كركوب الخيل وركوب الأمواج ، تتوفر فيها أيضا قرية مجاويش التي تحتوي على العديد من الفنادق والڤلل والشاليهات والنشاطات الترفيهية.

٨- شاطئ الغرام

هو إسم على مسمّى، ستعشق هذا الشاطئ حتماً إن زرته، وهو من الشواطئ المشهورة في محافظة مرسي مطروح. ينقسم الشاطئ إلى قسمين: الاول له رمال ناعمة بيضاء والثاني فيه العديد من الصخور والتكوينات الكتلية الغريبة ولعل أشهرها الصخرة التى تم تصوير فيلم شاطئ الغرام عليها. يوفرّ الشاطئ للسياح السباحة وركوب القوارب واليخوت والتمتع بمشاهدة الأسماك التي تظهر بدون الحاجة للغوص بسبب نقاء وصفاء المياه.

٩-حمامات كليوباترا

من الاماكن الطبيعية المشهورة في مرسى مطروح، كانت الملكة كليوباترا تستخدم تلك المنطقة للاسترخاء والاستجمام والحفاظ على بشرتها. الحمامات عبارة عن مكان يتوسط المياه، وتحيط به الصخور من جميع الجهات فيها فتحات تسمح بدخول المياه مع حركة المد والجزر وايضا دخول أشعة الشمس غير المباشرة ما يوفّر المياه الدافئة.

١٠-الوادي الملوّن

يعتبر الوادي الملّون من أبرز المعالم السياحية الجيولوجية في مدينة طابا التابعة لمحافظة جنوب سيناء. الوادي عبارة عن متاهة من الصخور الملونة على شكل منحدرات وهو تشكّل بفعل الأمطار والسيول. سمّي بهذا الاسم نسبة إلى ظلال الألوان التي تغطي جدرانه بشكل متناغم مع وجود عروق من الأملاح المعدنية على شكل خطوط تغطي الطبقة الرملية والجيرية والتي تتكون من العديد من الألوان كالقرمزي والفضي والذهبي والأرجواني والبرتقالي والأحمر.