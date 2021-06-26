كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

المناطق - وكالات:

يحرص الكثيرون على تنظيف أسنانهم بالسواك أو الفرشاة أو الخيط وغيرها، ولعلنا تساءلنا كيف كان البشر على مدى العصور ينظفون أسنانهم وما الأدوات التي استخدموها؟ نستعرض هنا مراحل تطور تنظيف الأسنان عبر الزمن.

1- تشير رسومات الأسنان الموجودة في الكهوف التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري إلى أن البشر قديما استخدموا أغصاناً أو عظاماً لإزالة بقايا الطعام من الأسنان، وهناك أدلة على أن ذلك كان في عام 5 آلاف قبل الميلاد.



2- واستخدم سكان الصين ومصر والهند قديماً، وفقا لموقع olneydental”، أغصان شجرة النديم، والملح الصخري، والمر، والعسل، وعظام الأرض، وقشور البيض المسحوقة، والرماد، بفركها على الأسنان وليس ابتلاعها، وفي العالم الإسلامي ومنذ القدم استُخدم السواك.

3- صنعت الصين أول فرشاة أسنان في القرن 14 من الميلاد، باستخدام شعيرات من أعناق الحيوانات مربوطة على مقبض عظمي، ثم طوّرها الأوروبي ويليام أديس وأنتجها بشكل واسع عام 1780 مستخدماً شعر الخيل، وكان المقبض منحوتا من عظام الماشية.



4- وصنعت فرنسا فرشاة أسنان خاصة عام 1795 للقائد نابليون بونابرت، وكانت بمقبض فضي وبشعيرات من الخيول، وفي عام 1938 حدث تطور كبير عندما صُنعت فرشاة أسنان من شعيرات النايلون من قبل شركة “دو بونت”.

5- في عام 1959 ظهرت أول فرشاة أسنان كهربائية في الولايات المتحدة، من إنتاج شركة “بروكسودنت”، وصولا إلى العصر الحديث، عندما أُنتجت عام 2016 أول فرشاة أسنان كهربائية تعمل بتقنية البلوتوث، وتستخدم كاميرا الهاتف للكشف عن صحة الفم والأسنان.

6- وهناك طرق أخرى لتنظيف الأسنان، مثل استخدام خيط الأسنان، وهو مفيد في الوصول إلى الأماكن التي يصعب على الفرشاة الوصول إليها، كما يفضل البعض استخدام المضمضة بغسول الفم أو بالملح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان والتغلب على الالتهابات.