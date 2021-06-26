احدث الأخبار

إذا ظهرت هذه الأعراض على طفلك فقد يكون مُصابًا بـ “كورونا”
أبرز المواد
 مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول
أبرز المواد
 الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي
أبرز المواد
 كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضح الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية
أبرز المواد
 10 أماكن سياحية عليك زيارتها في مصر هذا العام
ثقافة وفنون
 “البيئة” تكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لمكافحة التصحر والعقوبات المقررة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مسابقة الدوري الرديف
أبرز المواد
 تعليقًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية.. كندا: مُصرُّون على محاسبة إيران
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية
أبرز المواد
 شرطة مكة تلقي القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا 18 جريمة سرقة مركبات
أبرز المواد
 “البلدية النسائية” تغلق محال تجارية تهاونت في احترازات كورونا بالطائف
أبرز المواد
إذا ظهرت هذه الأعراض على طفلك فقد يكون مُصابًا بـ “كورونا”

إذا ظهرت هذه الأعراض على طفلك فقد يكون مُصابًا بـ “كورونا”

أبرز المواد
مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

أبرز المواد
الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

أبرز المواد
كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

أبرز المواد

كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟
http://almnatiq.net/?p=997519
المناطق - وكالات:

يحرص الكثيرون على تنظيف أسنانهم بالسواك أو الفرشاة أو الخيط وغيرها، ولعلنا تساءلنا كيف كان البشر على مدى العصور ينظفون أسنانهم وما الأدوات التي استخدموها؟ نستعرض هنا مراحل تطور تنظيف الأسنان عبر الزمن.

1- تشير رسومات الأسنان الموجودة في الكهوف التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري إلى أن البشر قديما استخدموا أغصاناً أو عظاماً لإزالة بقايا الطعام من الأسنان، وهناك أدلة على أن ذلك كان في عام 5 آلاف قبل الميلاد.

كيف تطور تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟
2- واستخدم سكان الصين ومصر والهند قديماً، وفقا لموقع olneydental”، أغصان شجرة النديم، والملح الصخري، والمر، والعسل، وعظام الأرض، وقشور البيض المسحوقة، والرماد، بفركها على الأسنان وليس ابتلاعها، وفي العالم الإسلامي ومنذ القدم استُخدم السواك.

كيف تطور تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟3- صنعت الصين أول فرشاة أسنان في القرن 14 من الميلاد، باستخدام شعيرات من أعناق الحيوانات مربوطة على مقبض عظمي، ثم طوّرها الأوروبي ويليام أديس وأنتجها بشكل واسع عام 1780 مستخدماً شعر الخيل، وكان المقبض منحوتا من عظام الماشية.

كيف تطور تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟
4- وصنعت فرنسا فرشاة أسنان خاصة عام 1795 للقائد نابليون بونابرت، وكانت بمقبض فضي وبشعيرات من الخيول، وفي عام 1938 حدث تطور كبير عندما صُنعت فرشاة أسنان من شعيرات النايلون من قبل شركة “دو بونت”.

كيف تطور تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟5- في عام 1959 ظهرت أول فرشاة أسنان كهربائية في الولايات المتحدة، من إنتاج شركة “بروكسودنت”، وصولا إلى العصر الحديث، عندما أُنتجت عام 2016 أول فرشاة أسنان كهربائية تعمل بتقنية البلوتوث، وتستخدم كاميرا الهاتف للكشف عن صحة الفم والأسنان.

كيف تطور تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟6- وهناك طرق أخرى لتنظيف الأسنان، مثل استخدام خيط الأسنان، وهو مفيد في الوصول إلى الأماكن التي يصعب على الفرشاة الوصول إليها، كما يفضل البعض استخدام المضمضة بغسول الفم أو بالملح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان والتغلب على الالتهابات.

كيف تطور تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

روابط ذات صلة

إذا ظهرت هذه الأعراض على طفلك فقد يكون مُصابًا بـ “كورونا”

إذا ظهرت هذه الأعراض على طفلك فقد يكون مُصابًا بـ “كورونا”
مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول
الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*