مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

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بين محمد الدرناح، مالك مواشٍ، أسباب ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية، مشيرًا إلى أن من أبرزها تناقص أعداد الماشية المحلية.

وأبرز الدرناح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن أعداد الماشية انخفضت منذ سنتين في المملكة من 20 مليونًا إلى نحو 13 مليون رأس ماشية، وبالتالي هذا أدى إلى انخفاض في وفرة الذبائح في السوق.

حلول:

وأشار إلى أن هناك بعض الحلول التي طرحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها أن تكون هناك نسبة استيراد تتجاوز 4 ملايين رأس ماشية لتفادي هذه المشكلة، إلا أنه منذ عامين لم تنجح هذه الإستراتيجية.

وأكمل أن الوزارة اعتمدت على مضاعفة أعداد الماشية المستوردة فانخفضت أعداد المواشي المحلية وارتفعت أسعارها، مشيرًا إلى أن بعض ملاك المواشي خرجوا من السوق، وبالتالي أدى إلى عدم وفرة من الذبائح المحلية.

ولفت إلى أن موسم الحج قد يستهلك 6 ملايين رأس ماشية في 4 أيام؛ ما يؤدي إلى شح في الأسواق في الأشهر التالية له.