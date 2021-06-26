احدث الأخبار

مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول
أبرز المواد
 الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي
أبرز المواد
 كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضح الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية
أبرز المواد
 10 أماكن سياحية عليك زيارتها في مصر هذا العام
ثقافة وفنون
 “البيئة” تكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لمكافحة التصحر والعقوبات المقررة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مسابقة الدوري الرديف
أبرز المواد
 تعليقًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية.. كندا: مُصرُّون على محاسبة إيران
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية
أبرز المواد
 شرطة مكة تلقي القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا 18 جريمة سرقة مركبات
أبرز المواد
 “البلدية النسائية” تغلق محال تجارية تهاونت في احترازات كورونا بالطائف
أبرز المواد
 إعلان حالة الطوارئ بفلوريدا عقب انهيار مبنى ووقوع قتلى
أبرز المواد
مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

أبرز المواد
الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

أبرز المواد
كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

أبرز المواد
وكيل “الصحة” يوضح الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية

وكيل “الصحة” يوضح الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية

أبرز المواد

مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول

مالك مواشِ يوضح أسباب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية والحلول
http://almnatiq.net/?p=997525
المناطق - الرياض:


بين محمد الدرناح، مالك مواشٍ، أسباب ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق السعودية، مشيرًا إلى أن من أبرزها تناقص أعداد الماشية المحلية.

وأبرز الدرناح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة: إن أعداد الماشية انخفضت منذ سنتين في المملكة من 20 مليونًا إلى نحو 13 مليون رأس ماشية، وبالتالي هذا أدى إلى انخفاض في وفرة الذبائح في السوق.

حلول: 

وأشار إلى أن هناك بعض الحلول التي طرحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، منها أن تكون هناك نسبة استيراد تتجاوز 4 ملايين رأس ماشية لتفادي هذه المشكلة، إلا أنه منذ عامين لم تنجح هذه الإستراتيجية.

وأكمل أن الوزارة اعتمدت على مضاعفة أعداد الماشية المستوردة فانخفضت أعداد المواشي المحلية وارتفعت أسعارها، مشيرًا إلى أن بعض ملاك المواشي خرجوا من السوق، وبالتالي أدى إلى عدم وفرة من الذبائح المحلية.

ولفت إلى أن موسم الحج قد يستهلك 6 ملايين رأس ماشية في 4 أيام؛ ما يؤدي إلى شح في الأسواق في الأشهر التالية له.

روابط ذات صلة

الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي

الهلال يحصل على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي
كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟

كيف تطورت مراحل تنظيف الأسنان من القدم حتى الآن؟
وكيل “الصحة” يوضح الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية

وكيل “الصحة” يوضح الفئات المتاح لها حجز موعد جرعة لقاح كورونا الثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*