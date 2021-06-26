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ما أسباب تذبذب منحنى الإصابات بـ”كورونا” في المملكة؟.. استشاري أمراض معدية يوضح

ما أسباب تذبذب منحنى الإصابات بـ”كورونا” في المملكة؟.. استشاري أمراض معدية يوضح
http://almnatiq.net/?p=997537
المناطق - الرياض:

أبرز استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، سبب تواصل تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.  

وقال الدكتور الحقيل خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن معدل الإصابات الذي تسجله المملكة يومياً يُعد متدنياً مقارنة بالدول المجاورة أو دول العالم كافة، مبيناً أن استمرار تذبذب منحنى الإصابات بالفيروس هو أمر متوقع. 

وأضاف أن معظم الحالات المصابة بالفيروس خلال هذه الفترة لا تحتاج إلى العناية المركزة، لأنها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح وهو ما خفف من حدة الفيروس وخطورته أيضاً. 

وأشار إلى أن المراكز الصحية في المملكة قامت بتطعيم 70 % من البالغين متصدرة بذلك كافة الدول، موضحاً أن المستقبل مُطمئن وفق الخطط التي وضعتها الجهات المختصة. 

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