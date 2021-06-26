ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار

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ارتفع ضحايا العقار المنهار بمنطقة العطارين بمحافظة الاسكندرية إلى ثلاث ضحايا فيما تتواصل عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين.



وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف فى تصريح له أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ 4 اخرين من قاطني العقارالمنهار ذو الطوابق الخمسة مشيراً إلى استمرار فرق الانقاذ في البحث عن ناجين أو ضحايا ورفع انقاض العقار.