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لجان فرز وتقييم الأعمال المشاركة في جائزة الجوف للتميز والإبداع تواصل أعمالها

لجان فرز وتقييم الأعمال المشاركة في جائزة الجوف للتميز والإبداع تواصل أعمالها

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لجان فرز وتقييم الأعمال المشاركة في جائزة الجوف للتميز والإبداع تواصل أعمالها

لجان فرز وتقييم الأعمال المشاركة في جائزة الجوف للتميز والإبداع تواصل أعمالها
http://almnatiq.net/?p=997547
المناطق - واس:

تواصل لجنة التحكيم في جائزة الجوف للتميز والإبداع التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة في نوفمبر المنصرم، جهودها لفرز وتقييم الأعمال المشاركة، وذلك بعد إغلاق باب استقبال المشاركات في الجائزة الاثنين الماضي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وتكريم المتميزين بالمنطقة وفقا لمعايير ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030، وتحقق الريادة في التميز والإبداع، إلى جانب التطلع لإيجاد بيئة تنافسية، تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وشملت الجائزة اثني عشر مجالاً وهي: التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية الاجتماعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة، التوطين، الثقافة والفنون، النشاط الرياضي، والمشاركة المجتمعية. ويحصل الفائز في كل فرع من الفروع الـ 12 على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأتاحت أمانة الجائزة التسجيل بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني فقط. ويعتبر طلب الترشح مكتملاً بعد رفع الشواهد والأدلة المدعمة والوثائق وفقاً للشروط والضوابط المعلنة.

وقد نوّه أمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني بالمتابعة الدائمة التي تحظى بها الجائزة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس أمناء الجائزة، مشيراً إلى اهتمام سموه بكل ما من شأنه تعزيز فرص الارتقاء بمجالات الجائزة وإثراء روح المنافسة لتحقيق التميز والإبداع بين أفراد ومؤسسات مجتمع الجوف.

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