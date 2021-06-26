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مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية

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مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=997558
المناطق - واس

اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي مليشيا الحوثي بتشجيع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية والزج بهم في محارقها العبثية.
وأشار السفير السعدي بالمقابل إلى جهود الحكومة اليمنية في حماية حقوق الطفل والحد من استخدام وتجنيد الاطفال في الصراع المسلح وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع وإدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى عائلاتهم.
واستعرض السعدي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن من قبل المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها وأبرزها تجنيد الالاف منهم وتغذية عقول الأطفال بالمفاهيم الطائفية والتطرف.
وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة تفعيل فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن للقيام بدوره في الرقابة ورصد كل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها المليشيا الحوثية من تجنيد للأطفال وممارسة أساليب الترهيب والابتزاز بحق عائلاتهم.
من جانبها أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال والحد من استخدامهم وتجنيدهم في هذا الصراع عبر الانخراط الفعال في تنفيذ خارطة الطريق ،وتعيين نقاط اتصال في القوات المسلحة للتوعية بآليات وبروتوكولات التعامل مع الأطفال وحمايتهم من أثار الصراع.
وأبدت المسؤولة الأممية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) استعدادها لتعزيز الفريق القطري في محافظة عدن بالخبرات المطلوبة بهدف العمل على استكمال خارطة الطريق ، واقترحت وضع عدد من الاجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.

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