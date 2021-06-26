3 قتلى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية

المناطق - وكالات

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، بمقتل 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، بينما تم القبض على منفذ العملية.

وقالت شرطة فرانكونيا السفلى عبر “تويتر”: “قتل 3 أشخاص في هجوم نفذه صومالي في الـ24 من عمره… أصيب آخرون وبعضهم إصاباتهم خطرة”.

وأضافت أن “الرجل الذي يعيش في فورتسبورغ أصيب برصاص الشرطة لكن حياته ليست في خطر”.

وذكرت الشرطة قبل ذلك أنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ “عملية كبيرة”، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه، مرجحة أنه لم يكن له أي شريك ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.

ونقلت محطة “ARD” التلفزيونية العامة عن الشرطة أنه لا توجد أي مؤشرات على دوافع إرهابية للهجوم.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلا من أصول إفريقية يحمل سكينا بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.