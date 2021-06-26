صنفته بريطانيا ضمن أفضل 10 أطباء بالروماتيزم .. استشاري سعودي يكشف سر نجاحه “فيديو”

المناطق - الرياض

قال الاستشاري في الأمراض الروماتيزمية الدكتور ضياء حسين، إن مسألة نجاحه بمجال الطب في بريطانيا كانت صعبة بالبداية في ظل عدم تقبل الأوروبيين للعلاج على يد الأطباء العرب.

وأضاف حسين أنه تجاوز هذا الأمر وحقق نجاحاً سريعاً بعدما توصل لطريقة جديدة في علاج الروماتيزم وإتمام عدة أبحاث حول هذا المرض وكيفية التعامل معه، مبيناً أنه اختير بعد ذلك في قائمة أفضل 10 أطباء روماتيزم ببريطانيا.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أنه نجح في اختصار عدد جلسات علاج آلام الظهر والرقبة والكتف والركبة، مشيراً إلى أنه اكتشف زيادة معدلات الإصابة بهذا المرض في بريطانيا عن المملكة؛ بسبب تناول الكحوليات ولحم الخنزير.

ونوه إلى أن المرض يقل مع السعداء في حياتهم الزوجية، ناصحاً الأطباء بعدم الاعتماد على الفحوصات فقط ولكن ضرورة الجمع بين الفحوصات ومدى شعور المريض بالآلام.