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بايدن يعلن “عودة المثلية إلى البيت الأبيض”

بايدن يعلن “عودة المثلية إلى البيت الأبيض”
http://almnatiq.net/?p=997573
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن “عودة المثلية في البيت الأبيض”، كما أنه صنف ملهى ليليا للمثليين استهدفه هجوم إرهابي في ولاية فلوريدا “نصبا تذكاريا وطنيا”.

وقال بايدن وهو يوقع قانون تأسيس نصب بالس التذكاري الوطني في فلوريدا بحضور ناجين من الهجوم الذي راح ضحيته 49 شخصا، وبحضور أعضاء الكونغرس الذين عملوا لسن القانون: “لن نتعافى بالكامل أبدا، لكننا سنظل نتذكر”.

وقال بايدن بعد تقديمه من قبل وزير النقل بيت بوتيجيغ، وهو مثلي علنا، وشاب متحول جنسيا دعي اشتون موتا: “حضورنا اليوم يمثل بيانا قويا للغاية: عودة المثلية في البيت الأبيض”.

وسعى بايدن، في تحول عن سياسة سلفه الجمهوري، لتأكيد المساواة للمثليين والاعترف رسميا بشهر المثليين من خلال إعلان في الأول من يونيو حزيران وعين مثليين في المناصب الحكومية العليا، وذلك ضمن خطوات أخرى.

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