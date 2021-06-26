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أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا

أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا
http://almnatiq.net/?p=997578
المناطق - وكالات

أعلن في أستراليا، اليوم السبت عن فرض إغلاق تام في كل أنحاء مدينة سيدني وضواحيها لمدة أسبوعين جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، غلاديس بريجيكليان، إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين، ابتداء من مساء اليوم السبت.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في محاولة من السلطات لاحتواء تفش سريع الانتشار لسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالوباء.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت مدينة سيدني أعادت فرض قيود، الأربعاء الماضي، لاحتواء انتشار متزايد لمتحورة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا، وفرضت وضع الكمامات في مقار العمل في حين أغلقت ولايات مجاورة حدودها.

واتسعت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكانا في أستراليا وتضم سيدني، إلى أكثر من 30 مصابا خلال أسبوع، مما دفع نيوزيلندا لوقف السماح بالسفر بدون الخضوع لحجر صحي.

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