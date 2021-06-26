احدث الأخبار

بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
أبرز المواد
 اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”
أبرز المواد
 أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في تعز
أبرز المواد
 بايدن يعلن “عودة المثلية إلى البيت الأبيض”
أبرز المواد
 الشيخ “المنيع” يوضح ماذا يفعل المُبتلى بالسحر والحسد (فيديو)
منوعات
 “الحصيني” : أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وجنوب الطائف
محليات
 صنفته بريطانيا ضمن أفضل 10 أطباء بالروماتيزم .. استشاري سعودي يكشف سر نجاحه “فيديو”
محليات
 3 قتلى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية
أبرز المواد
 مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية
أبرز المواد
 الارصاد: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأخضر تحت 20 عام يبدأ تدريباته في مصر استعداداً للقاء تونس
الرياضة
بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

أبرز المواد
اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

أبرز المواد
أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا

أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا

أبرز المواد
الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في تعز

أبرز المواد

بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
http://almnatiq.net/?p=997585
المناطق - واس

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الصين هددت أوكرانيا بحرمانها من 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا، بسبب دعم كييف لوثيقة حول حقوق الأويغور في الصين.

وبحسب الوكالة، وقعت أوكرانيا، يوم الثلاثاء الماضي، على وثيقة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تدعو الصين للسماح بدخول مراقبين مستقلين على الفور إلى منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي تقطنها الأقلية الأويغورية المسلمة.

وقد حظيت الوثيقة التي اقترحتها كندا، بالإضافة إلى أوكرانيا، بتأييد أكثر من 40 دولة.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر دبلوماسية من دولتين غربيتين أن بكين حذرت كييف من أنها ستمنع توريد ما لا يقل عن 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، إذا لم تسحب أوكرانيا دعمها للوثيقة، ما دفع كييف للتراجع وسحب توقيعها أمس الخميس.

روابط ذات صلة

اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”
أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا

أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا
الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في تعز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*