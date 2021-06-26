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الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما

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الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما

الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما
http://almnatiq.net/?p=997588
المناطق - رويترز

أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس، إثر تسببه في مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وكان مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مينيابوليس، أكد أن شوفين خرق قواعد قسم شرطة.

وقال أرادوندو أمام هيئة المحلفين إن ما قام به شوفين “ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية في طريقة اعتقاله المميته لفلويد”.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل الماضي بعد جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.

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