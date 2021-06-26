سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية

المناطق - واس

سقط ضحايا مدنيين في قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا قصفت بالصواريخ والطيران المسير قرى ومدرسة عثمان بن عفان بمنطقة المضبي بمديرية الزاهر.

وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتهدم وتضرر مئات المنازل والممتلكات.