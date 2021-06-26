احدث الأخبار

سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما
أبرز المواد
 بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
أبرز المواد
 اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”
أبرز المواد
 أستراليا.. اغلاق تام في سيدني جراء تفشي متحورة دلتا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في تعز
أبرز المواد
 بايدن يعلن “عودة المثلية إلى البيت الأبيض”
أبرز المواد
 الشيخ “المنيع” يوضح ماذا يفعل المُبتلى بالسحر والحسد (فيديو)
منوعات
 “الحصيني” : أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وجنوب الطائف
محليات
 صنفته بريطانيا ضمن أفضل 10 أطباء بالروماتيزم .. استشاري سعودي يكشف سر نجاحه “فيديو”
محليات
 3 قتلى جراء عملية طعن في مدينة فورتسبورغ الألمانية
أبرز المواد
 مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية
أبرز المواد
سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية

سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية

أبرز المواد
الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما

الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما

أبرز المواد
بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

أبرز المواد
اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

أبرز المواد

سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية

سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية
أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=997591
المناطق - واس

سقط ضحايا مدنيين في قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا قصفت بالصواريخ والطيران المسير قرى ومدرسة عثمان بن عفان بمنطقة المضبي بمديرية الزاهر.
وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتهدم وتضرر مئات المنازل والممتلكات.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما

الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما
بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

اللغة الصينية تصعد عالميًا وتهدد عرش “الإنجليزية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*